Miniklerden Başkan Tosun'a Sürpriz Ziyaret

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Çocuk Kültür ve Sanat merkezinde okul öncesi eğitim gören 3-6 yaş arası 10 minik öğrenciyi makamında ağırladı. Kula Belediye Meclis Üyesi Vedat Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, Başkan Tosun'a öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları el emeği çiçek hediye etti. Minik misafirleriyle tek tek kucaklaşan Başkan Tosun, öğretmenleri Nurdane Aydın Karaduman ve Ayşenur Şadan'dan verilen eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Küçük ziyaretçilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Tosun, öğrencilerle dersleri hakkında sohbet ederek,"Yavrularımız, Çocuk Kültür Sanat Merkezimizde çok güzel eğitim alıyor güzel çalışmalar ortaya çıkarıyorlar. Çocuklarımızın böylesi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmelerinden memnuniyet duydum. Ne mutlu ki yoğun mesaimiz içerisinde böylesi güzel karşılaşmalar yaşıyoruz. Burada öğrendikleri sayesinde özgüvenleri artıyor, kendilerini ifade etme tarzları şekilleniyor ve en önemlisi dostluk kurmayı, paylaşmayı öğreniyorlar, kendilerini takdir ediyorum. İnşallah aldıkları eğitim hayatları boyunca kendilerine faydalı olur. Çok çalışıp ileride istedikleri mesleklerin sahibi olurlar" dedi.