Miniklerden Başkan Başsoy'a Ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor.



İlk programlar makam ziyaretleri ile başladı. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'da öğrencileri makamında ağırladı.



Salih Erkan İlkokulu Müdür Ahmet Sağsöz ve okul öğretmenlerinden Bağnu Onat nezaretindeki öğrenciler Başkan Başsoy'u makamında ziyaret ettiler.



Öğrenciler, tüm çocuklar adına, Başkan Başsoy'a çiçek ve resim takdim ettiler. Daha sonra öğrencilerden Yaren Zehra Keskin temsili olarak makam koltuğuna oturdu ve Başkan Başsoy'a isteklerini iletti. Salih Erkan İlkokulu öğrencileri Miray Özil, Yaren Zehra Keskin, Enes Yasin Demirci ve Burak Aktuğran ile Başkanlık makamında bir süre sohbet eden Başsoy, daha sonra kendisini ziyaret eden öğrencilere bisiklet hediye etti.



Ardından bir açıklama yapan Başkan Başsoy "Ülkemiz çocuklarının dünyanın en şanslı çocuklarıdır. Millet hakimiyetinin ilan edildiği, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının üzerinden 97 yıl geçti. Bu büyük ve önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza armağan etmiştir. Bizler de 97 yıldır olduğu gibi bu bayramı çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Yarınlarda bu makamları dolduracak olan çocuklarımızdan çok umutluyuz. Yarının büyük, gelişmiş ve modern Türkiye'sini sizler kuracaksınız."dedi. - ERZİNCAN