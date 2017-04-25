Miniklerden "BAŞKAN Amca"Ya Ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı, Bir Leblebi Şekeri Kreşi minik öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Duruay'a "Başkan amca" diye hitap eden minik öğrenciler, çiçek takdim ederek, kendilerinin yaptığı resim tablosunu hediye ettiler.

Ziyarette, 5 yaşındaki Begüm Aksakal, Başkan Duruay'ın koltuğuna oturarak, "Başkan amca seni çok seviyorum. Gölbaşı'na yaptığın parklar için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Duruay, minik öğrencilerin ziyaretlerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlar için elimizden gelenin en iyisi yaparız" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Duruay, miniklere çeşitli hediyeler takdim ederek, hatıra fotoğrafı çekildi.