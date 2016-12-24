Miniklerden Asker ve Polise Destek

VAN'ın Çatak İlçesi'nde okul öncesi öğrencilerinden asker ve polislere destek etkinliği düzenlendi.



Çatak Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, İlçe Emniyet Amir vekili Başpolis Başar Sarısakal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, Hakim Ahmet Demir, AK Parti ilçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ve polisler katıldı.



Gelen konuklara, ana sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan asker ve polislere yanlarında olduklarını belirten slayt izletildi. Program sonunda minik öğrenciler tarafından polislere çiçek verildi.



- Van