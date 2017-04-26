Miniklerde Zafer Soma ve Akhisar'ın

AKHİSAR Belediyespor tarafından düzenlenen Minikler Futbol Şenliği U11 kategorisinde Soma 301 Karaelmas, U12 kategorisinde ise Akhisar Belediyespor'un şampiyonluğu ile sona erdi. Akhisar Belediye Şehir Stadı'nda gerçekleşen turnuvaya Akhisar Belediyespor, Salihli Belediyespor, Soma 301 Karaelmas ve Turgutluspor'un U11 ve U12 takımları katıldı. 30'ar dakikalık tek devrelik lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda U11'de Soma temsilcisi 301 Karaelmas 7 puanla şampiyon oldu. U12'de ise üç maçını da kazanan ev sahibi Akhisar Belediyespor; 9 puanla kupaya uzandı.



- Akhisar