Minikler ve Yıldızlar Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği Minikler ve Yıldızlar Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.



Masal Parkı'nda oluşturulan er meydanında Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Kırgızistan'dan gelen yaklaşık 250 sporcu, kendi kategorilerinde toplam 11 sıklette mücadele ediyor.



Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve güreşçi manisinin ardından abalarını giyen minik ve yıldızlar, rakiplerinin sırtını yere getirmeye, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.



Vatandaşların da heyecanla izlediği şampiyonada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.



Müsabakalar akşam saatlerinde tamamlanacak.