Minikler ve Yıldızlar Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Finali

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Masal Parkı'nda oluşturulan er meydanında Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Kırgızistan'dan gelen yaklaşık 250 sporcu, kendi kategorilerinde toplam 11 sıklette mücadele etti.

Vatandaşların da heyecanla izlediği şampiyonada yıldızlar 85 kilo finalinde rakibi Mehmet Orhan'ı yenen Enes Kaygın başpehlivan oldu. Miniklerde ise rakibi Ahmet Temiz'i yenen Mehmet Can Kıran birinci oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası takımlar sıralaması yıldızlarda 45 kilo finalinde Muhittin Çelik, 50 kiloda Hanife Orcan, 55 kiloda Hüseyin Kekçe, 60 kiloda M. Ali Köşgel, 65 kiloda Muhammet Furkan Aslan, 70 kiloda Burak Sönmez ve 75 kiloda Enes Kaygı birinci oldu.

Minikler finalinde ise 30 kiloda Cesur Geçgel, 35 kiloda M.Can Çalışkan, 40 kiloda Oğuzhan Daşkıran, 45 kiloda Bekir Ateş, 50 kiloda Ahmet Karavul, 55 kiloda Levent Taşkın, 60 kiloda Şahin Öztork, 65 kiloda Harun Söyler ve 75 kiloda M.Can Kıran birinci oldu.

Müsabakalar sonunda Kırgızistan'dan gelen güreşçiler mini bir dans gösterisi sundu.

