Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası 7 ilden 210 sporcunun katılımıyla başladı.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Yayladağı Futbol Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyona, minikler ve yıldızlar kategorilerinde toplam 12 sıklette yapılıyor.



Federasyonun şalvar ve aba güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençleri kahvehane ve internet kafelerden uzaklaştırarak sporla buluşturmayı istediklerini belirterek, "Müsabakaya 7 ilden 210 sporcu katıldı. 12 sıklette yapılan şampiyona sonunda dereceye girenlere madalya ve para ödülü dağıtacağız. Şampiyona için 80 bin lira bütçe ayrıldı." dedi.



Tüm sporculara başarı dileyen Hopur şöyle devam etti:



"Ata sporlarımız olan, aba ve şalvar güreşi, okçuluk, cirit gibi sporları Türkiye genelinde yaygınlaştırıp uluslararası seviyeye çıkartarak olimpik sporlar arasına sokmayı hedefliyoruz. Bu alanda desteklerini esirgemeyen federasyon başkanımız Hakan Kazancı ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum."