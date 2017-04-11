Minikler Telsizden Anons Yaparak Polis Haftasını Kutladı

Sarıkamış ilçesinde bir grup ana okulu öğrencisi, ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinde telsizle polislere yönelik anons yaparak "Polis Haftası"nı kutladı.



Zübeyde Hanım Anaokulu'nda eğitim gören ve kartondan yapılan polis şapkası takan 30 öğrenci, "Polis Haftası" dolayısıyla, 3 öğretmenin eşliğinde ilçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.



Yıldırım, minik öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, polis teşkilatı hakkında bilgi verdi. Yıldırım'ın "Büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz?" sorusuna miniklerin çoğunluğu polis olmak istediklerini belirtti.



Ziyarette, trafik polisleri de miniklerden, anne ve babalarını emniyet kemeri takması ve çocuklarını arka koltuklarda oturtmaları konusunda uyarmalarını istedi.



Daha sonra emniyet binasını gezen öğrenciler, haber merkezine geçip telsizle anons yaparak görevi başındaki polislerin Polis Haftasını kutlayıp başarı dilediler.



Öğretmenlerden Hatice Orak da bu ziyaretin çocuklar için çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Çocuklar için çok hoş bir saat oldu. Polislerimizi yerinde görmek çocuklarımız için çok etkili ve eğlenceli oldu. Polislerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Polisler de öğrencilere çikolata ve çeşitli ikramlarda bulundu.



Ziyaret, miniklerin polislerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.