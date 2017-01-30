Minikler Salon Okçuluk Türki·ye Şampiyonası

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.



Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekkeköy Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 26-29 Ocak tarihlerinde yapılan şampiyona, 13-14 yaş grubu klasik ve makaralı yay bay-bayan kategorilerinde gerçekleştirildi.



Sporcular klasik ve makaralı yay kategorilerinde sıralama atışlarında 18 metre mesafeden 30x2 olmak üzere 60 ok atışı yaptı. Sıralama atışlarının sonucunda kategorilerinde ilk 32 sırada yer alan sporcular, bireysel eleme ve finallere, takım halinde ilk 16 sırada yer alan takımlar da takım elemeleri ve finallere katılmaya hak kazandı.



Final atışları sonucunda takım olarak klasik yayda erkeklerde Vedat Erbay Spor Akademisi, bayanlarda ise Demka Okçuluk kulüpleri, makaralı yayda da erkeklerde Demka Okçuluk, bayanlarda Kırşehir Ferdi kulüpleri birinci oldu.



Bireysel klasik yay erkeklerde Baran Güngörmüş, bayanlarda Betül Toker; makaralı yay erkeklerde Yiğit Ayberk Çelik, bayanlarda Selin Keser birinciliği elde etti.



Dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kupaları, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü adına İdari İşler Şube Müdürü Erkan Özcan, Spor Şube Müdür Vekili Vural Bölükbaş ve Tekkeköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ziya Aydın tarafından verildi.