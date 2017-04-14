Minikler resimlerle Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlatacak

Bu sene 3'üncüsü gerçekleştirilen yarışmanın ödülü ise İstanbul Modern Sanatlar Müzesi gezisi olacak.

Bornova Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği "Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet" konulu resim yarışması başladı. Bu sene 3'üncüsü düzenlenen yarışma için son başvuru tarihi ise 17 Nisan.

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini sanat yoluyla arttırmayı amaçlayan yarışma, çocukların hayal gücü, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine olanak tanıyacak. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde 22 Nisan günü yapılacak yarışmanın malzemeleri ise Bornova Belediyesi tarafından dağıtılacak. Ayrıca yarışmaya katılacak olan öğrenciler 6-10 yaş ve 11-15 yaş olmak üzere 2. Kategori'de değerlendirilecek.

Ödül İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Gezisi

İzmir il sınırları içinde yer alan tüm özel ve resmi okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmanın ödülü ise İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Gezisi olacak. Kazanan katılımcı, yanında bir ebeveyninin geliş gidiş uçak masrafları, havaalanı- müze arası transferler, rehberli müze gezisi ile atölye çalışmalarını kapsayan sanat dolu bir gün geçirme olanağı elde edecek.

