Minikler Rengarenk Dünyalarını 23 Nisan İçin Tuvallere Yansıttı

Afyonkarahisarar'da ilk ve ortaokul çocukları tarafından hazırlanan eserlerden oluşan "23 Nisana" özel Minik Eller Resim Sergisi açıldı. Çocuklar yaptıkları resimlerle rengarenk dünyalarını 23 Nisan için tuvallere yansıttı.



Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneğinin resim atölyesinde çocuklar tarafından yağlı boya ve kara kalem eserlerinden oluşan eserlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sergisi açıldı. Gedik Ahmet Paşa Külliyesinde 35 ilk ve ortaokul öğrencisi tarafından hazırlanan resimleri görücüye çıktığı serginin açılışını Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın yaptı. Sergi açışının ardından dernek eğitmenleri protokol üyeleri ve velileri sergiyi gezdirdi. 120'ye yakın resmin yer aldığı sergideki eserleri inceleyen ziyaretçiler ise çocukların yaptığı birbirinden güzel tablolara hayranlıklarını gizleyemedi.



Sergi ile ilgili bir açıklama yapan Metin Yalçın, 23 Nisanın Türk ve dünya Çocukları açısından önemine vurgu yaparak, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisanın dünyada sadece çocuklar için var olan bir bayram olduğunu hatırlattı. Yalçın, "Bu sergi 23 Nisana özel bir sergi gerçekten çok güzel eserler var hem boya hem de çizim anlamında. Ben bütün çocuklarımızı kutluyorum" dedi.



"Çocuklara resim sanatını sevdirelim istedik"



Dernek resim eğitmenlerinden Zeynep Gürman ise amaçlarının resim sanatını çocuklara sevdirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Derneğimizin resim atölyesinde çocuklara tarafından yapılan eserleri görücüye çıkarttık. 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde sene başından sene sonuna kadar verdiğimiz emeklerdir bunlar. Biz dernek olarak resim yapan sanatçıları bünyemizde bulunduruyoruz ama çocukları da resim sanatını sevdirelim istedik ve bugünkü sonuca ulaştık. Bu da haliyle bizi çok mutlu etti."



Yaptıkları eserlerle ilgili bilgiler veren miniklerin heyecanı ise görülmeye değerdi.



Sergide ayrıca protokol üyeleri tarafından çocuklara katılım belgesi de verildi. - AFYONKARAHİSAR