Minikler Müzikle Moral Buldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniğinde tedavi görmekte olan çocuklar, yeni haftaya düzenlenen bir etkinlikle giriş yaptı.



Samsun Devlet Opera ve Balesi ile Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin sanatçılarından oluşan "Anadolu Nefesli Beşlisi", klinikte tedavi görmekte olan çocuklar ve onların ailelerine Dekanlık Pembe Salon'da mini bir konser verdi. Anadolu'nun zengin geleneksel müziklerinden derlenen türkülerini, aşıkların deyişlerini yeni bir anlayış içinde yorumlayan topluluk ile, minikler ve aileleri hem nefesli enstrümanları yakından tanıma fırsatı buldu hem de yoğun tedavi süreçlerine kısa bir mola verip müziğin keyfini çıkarttı.



Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önce gelir. Bu tür organizasyonlarla minik yavrularımızın bir anlamda tedavilerinin daha verimli geçmesini sağlıyoruz. Bizlere bu güzel müzik şölenini sunan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN