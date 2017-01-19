Minikler Kağıtları Katlayarak Figürler Ortaya Çıkaracak

Kağıtları katlayarak birbirinden orijinal figürler ortaya çıkaracak minikler, aileleriyle birlikte dopdolu bir gün geçirecek.



Forum Gaziantep Çocuk Kulübü'nün eğitici ve öğretici etkinlikleri bu hafta sonu Origami Atölyesi ile devam ediyor. Forum Gaziantep Çocuk Kulübü, origami sanatının inceliklerini öğrenmek isteyen minikleri şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Gaziantep'e bekliyor. 22 Ocak Pazar günü 15.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Origami Atölyesi sayesinde minikler, yeteneklerini kullanarak makas ve yapıştırıcı kullanmadan kağıdı sadece katlayarak çeşitli şekiller oluşturacak.



Bu etkinlik sayesinde çocuklar hem el becerilerini geliştirecek hem de yeteneklerini konuşturarak birbirinden güzel ve orijinal şekiller ortaya çıkaracak. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecek çocuklar, yeni arkadaşlar edinmenin yanı sıra yaptıkları origamileri evlerine götürme fırsatı da bulacak.



Her yaşa hitap eden etkinliklerle Gazianteplilerin gözdesi olan Forum Gaziantep, bu ücretsiz etkinliğe tüm çocukları ve ailelerini bekliyor. - GAZİANTEP