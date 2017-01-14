Minikler İçin Çağdaş Sanat Laboratuvarı 4 - 5 Yaş Grubu

Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri, çeşitli etkinlikleri ile çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek.



"Borusan Contemporary Eğitim Departmanı müze ve eğitim alanında yarattığı ilklere bir yenisini daha ekleyerek 4-5 yaş aralığındaki çocukları Çağdaş Sanatın eğlenceli dünyası ile buluşturuyor. Kentin beslenme çantaları olan müzeleri gezme ve sanatı keşfetme alışkanlığını küçük yaşlarda edinmeleri için fırsat sunuyor.



Okul öncesi olarak adlandırılan 4-5 yaş, çocuk gelişiminin çok hızlı olduğu ve birçok beceriyi öğrenmeye hazır oldukları dönemdir. Bu dönemde; anne-babalarından, arkadaşlarından çevrelerinden ve müzelerden birçok beceriyi öğrenerek eğitimin daha sonraki basamakları için gerekli alt yapıyı oluştururlar. Karşılaştırmalı araştırmalar, erken eğitim alan çocukların çoğunun, okula başladıklarında, erken eğitim almayan benzer özellikteki çocuklara kıyasla pek çok beceriyi daha iyi edinmiş olduklarını, sonraki yıllarda yaratıcı potansiyeli yüksek, sorun çözen, özgüvenli bireyler olduklarını göstermektedir.



Borusan Contemporary, çocukların yetişkinlik dönemlerini şekillendiren bu kritik dönemde, doğru kaynaklardan ve uygun ortamdan beslenebilmesi için Minikler İçin Çağdaş Sanat Laboratuvarı programını açıyor. Mimari yapısı, ofis ortamında sergileme konsepti ile başlı başına bir ilham kaynağı olan Perili Köşk, programa ev sahipliği yapıyor. DC Art desteği ile hazırlanan programın ilk iki haftası ebeveynlerin katılımı ile gerçekleşecektir. Çocukların anne veya babalarıyla katılacakları bu bölümde, müzeyi keşfetme, atölyeyi tanıma, birlikte üretme ve yaratma üzerine şekillenecektir. Sonraki haftalarda çocuklar; dokuz kattan oluşan müzenin ofislerinde sergilenen yapıtları yakından incelerken, eğlenceli drama aktiviteleri ile kendilerini beden dili ile ifade etmenin yolların keşfedecek. "Mağara duvarına resim olur mu?" sorusu ile başlayarak sanat dünyası ile bağlantı kurulacak. Sanat eseri, sanatçı, resim, heykel, baskı, fotoğraf ve çağdaş sanatın anlatım biçimleri hakkında fikir sahibi olacaklar. Yeni sergi ile çağdaş sanatla tanışacak, her hafta farklı teknikleri, çok özel malzemelerle deneyip üretecekleri iki ve üç boyutlu sanat disiplinlerinin yanı sıra, yeni medya sanatını tanıma, üretim ve uygulama alanları ile ilgili deneyim edinecekler.



Çocukların merkez alındığı, basamak şeklinde planlanan özel içeriklerle sanatsal bir macera sunan dinamik ve eğlenceli bir sanat eğitim programı çocukları bekliyor. Program, 20 yıllık sanat eğitim deneyimi ve binlerce çocuğun, öğretmenin ve gencin hayatında farkındalık yaratan projeleri ile alanında saygın bir yere sahip, eğitimci, sanatçı Gazi Selçuk yönetiminde alanında uzman bir ekip tarafından yürütülmektedir.



Program Altbaşlıkları ve Tarihler:



• 1. Hafta 15 Ocak 2017: Ebeveynlerle Müzeyi Keşfetme, Sanatla Tanışma,



• 2. Hafta 22 Ocak 2017: Mağara Duvarında Sanat olur mu?



• 3. Hafta 29 Ocak 2017: Sanat Eseri avındayız, İlk Eserim,



• 4. Hafta 05 Şubat 2017: Andy Warhol'la Pop Art, Çoğaltma Teknikleri.



• 5. Hafta 12 Şubat 2017: Çizginin gücü, Karakter yaratıyoruz, Hikaye yazıyoruz,



• 6. Hafta 19 Şubat 2017: Hikaye Kitabı Basıyoruz,



24 – 25 Şubat Sergi Değişimi Nedeniyle Kapalıyız!



• 7. Hafta 05 Mart 2017: Heykel yapıyoruz, Geleceğin aracını tasarlıyoruz



• 8. Hafta 12 Mart 2017: Araçların motorlarını takıp, renklendiriyoruz.



Kontenjan: 12 kişidir.



Atölye çalışmasının süresi: 15 Ocak Pazar itibari ile 12 Mart Pazar gününe kadar her Pazar. 25 Şubat tarihinde sergi değişimi nedeniyle Borusan Contemporary kapalı olacaktır."