Minikler Hayallerindeki Suriye'yi "İnşa Etti"

ÖZKAN BEYER - Suriye'deki iç savaşın getirdiği travmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kurulan Ensar Toplum Merkezindeki eğitimlerle atlatmaya çalışan 25 çocuk, hayallerindeki ülkelerini kağıt ve oyun hamurlarıyla yaptıkları makette ortaya koydu.



Suriye'deki savaşın derin izlerini ruhlarında ve bedenlerinde taşıyan çocuklar, hayata daha sıkı sarılmak ve kötü anılarını unutabilmek için Ensar Toplum Merkezi'nde çeşitli eğitimler alıyor. Psikolojik destek verilen ve Türkçe öğrenen çocuklar, sanat kurslarına da katılıyor.



Bu kapsamda 25 Suriyeli çocuk, kendilerine verilen kağıt ve oyun hamurlarıyla hayal ettikleri huzurlu Suriye'yi inşa etti.



İçerisinde cami, iş merkezi, modern binalar, spor alanları, park ve bahçelerin yanı sıra oyun hamurundan insan figürlerinin bulunduğu maket, bir anlamda çocukların vatanlarına özlemini anlatıyor.



Suriyeli öğretmen Yahya Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hayallerini makette yansıttıklarını söyledi.



Suriye'deki çoğu evin yerle bir olduğunu ancak çocukların hayalindeki Suriye'nin ise modern bir görüntüye sahip olduğunu belirten Dede, "Bu çocuklarımız, buradaki binaları orada görmemiş, bu binaların aynısını orada görmek istiyor. Çocuklar, maketi yaparken çok mutlu oldular. Suriyeli çocuklar, zamanla tamamen Suriye'yi kapsayacak bir çalışma da yapmak istiyorlar." dedi.



Yakınlarıyla beraber 3 yıl önce Halep'ten Gaziantep'e gelen Suriyeli çocuklardan Maru Ahmet da ülkesini çok özlediğini anlatarak şöyle konuştu:



"Suriye'de buna benzer binalar yoktu, küçük küçük evler vardı. Suriye'de buna benzer evlerin olmasını çok istiyorum. Kendi ülkemi çok özledim. Onun için böyle bir çalışmayı yaptık. İnşallah ileride Suriye'deki evimiz ve mahallemiz de bu maketteki gibi güzel olur."



Yaptıkları binaları boyayan Safa Yasin ise makette mutlu çocukları yaptıklarını ifade ederek "Maketimizdeki Suriye'de erkek çocuklarıyla kız çocukları parkta oturuyorlar. Her geçen gün Suriye'ye özlemim artıyor. Orayı çok özlüyorum. Bu yaptığımız çalışmalar az da olsa teselli ediyor." dedi.



"Çocuklar, Gaziantep'teki modern yapıları kendi kafalarında canlandırdı"



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi Müdürü Salih Açıkgöz da Suriyeli çocuklara eğitim verdiklerini ayrıca danışmanlık hizmeti sunduklarını anımsattı.



Suriye'de savaşın bir gün biteceğine inandığını dile getiren Açıkgöz, şunları söyledi:



"Burada bulunan Suriyelilerin kendi evlerine geri döndüklerinde evlerini tekrar inşa edeceklerini biliyoruz. Suriye'ye döndüklerinde iş merkezi, mescit, cami, modern konutları, spor alanları yapacaklardır. Buradaki çocuklarımız da öğretmenleriyle birlikte ışıklı maket oluşturdu. Çocuklar kafalarındaki Suriye'yi makete yansıttı."



Suriyeli öğretmenleri de makete yardımcı olduğuna işaret eden Açıkgöz, şunları kaydetti:



"Suriyeli çocuklar, Gaziantep'teki modern yapıları kendi kafalarında canlandırarak Suriye'de uygulamak istiyorlar. Düşündüklerini, hayal ettiklerini maketlere döküyorlar. Suriye'de modern bir yaşam şekli istiyorlar, savaşsız bir ortam istiyorlar. Bu şekilde konutlar, spor alanları, parklar istiyorlar. Tamamen barışçıl bir ortam istiyorlar. O yıkıntı binaları, bombalanmış yerleri tekrar inşa ederek modern bir yaşantı istiyorlar."