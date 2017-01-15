Minikler Harçlıklarını Halep'e Yolladı

Niyaziye Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (NEKDAV) Münire Hanım ve Ahmet Hamza Kur'an Kursu 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinden duygulandıran bir davranış yapıldı. Halep'te ki kardeşlerine yardım etmek için 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri kendi el emekleri ile yaptıkları kumbalara para biriktirerek Erzincan Müftüsü Yavuz Karabayır'a teslim etti. NEKDAV Kur'an Kursunda eğitim gören 35 minik öğrenci, yaptıkları örnek davranışla gönüllere taht kurdu. İl Müftüsü Yavuz Karabayır, makamında öğrencileri kabul etti. Karabayır öğrencilerin ellerinde ki kumbaraları tek teke alarak alınlarından öptü. Minik öğrenciler müftü Karabayır'a Hadis'i Şerif okudular. Yapılan bu davranıştan dolayı çok duygu dolu anlar yaşayan Müftü Karabayır,"Bu evlatlar yetiştikçe bu bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak İnşallah" dedi. Müftü Karabayır; "Bu güzel yavrularımız bizi mutlu ettiler. 4-6 yaş Kur'an Kursumuzun öğrencileri NEKDAV vakfımızın da desteği ile eğitim gören güzel yavrularımız bize yakışanı yaptılar yine. Aziz milletin bu güzel çocukları harçlıklarını biriktirerek Suriyeli kardeşlerine yardım etmek üzere para biriktirdiler. Sonrasında da bize teslim ettiler. Bu son derece duygulandırıcı, duygu verici bir durum. Gerçekten böyle bir nesil yetiştirmek bizim vazifemiz. Allah'ın izniyle Türkiye'miz yine Tarihteki ihtişamında olduğu gibi yine mazlumun yanında, yine gariplerin yanında. Özellikle yeni yetiştirilen nesli duyarlı olması da tarihimizi milli manevi değerlerimizi teslim edebileceğimiz bu gönlü güzel yavrularımızı gördükçe ümitleniyoruz. Bu vesile ile Allah bu aziz milletimize, bu aziz milletin güzel çocuklarına zeval vermesin. Devletimizi milletimizi muhafaza etsin, içteki ve dıştaki hainlerin oyunlarını başlarına döndürsün. bu evlatlar yetiştikçe bu bayrak inmeyecek, ezanlar susmayacak İnşallah" dedi. - ERZİNCAN