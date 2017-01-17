Minikler "Çocuk Sokağı" İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Çocuk Sokağı projesinde yer alan minikler, benzer bir çalışma olan Oyun Engel Tanımaz Parkı'nı inceleyerek proje hakkında bilgi edindi.



Çocuk Sokağı'nın tasarımını yapacak olan 6 yaş grubundaki çocuklar, çalışmalarına devam ediyor. Daha önce meslek tanımlarını öğrenen ve proje başkanlarını seçen çocuklar son olarak, benzer bir proje olan Oyun Engel Tanımaz Parkı'nda incelemelerde bulundu. Minikler, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Karya S. Kaymaz ve park projesinin gerçekleştiren çocuklardan bilgi aldı.



Parkı gezerek oyun aletlerini tanıyan ve inceleyen çocuklar, Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer, Plan ve Proje Müdürlüğü Kentsel Tasarım Bürosu'ndan Evrim Ekiz ve Çağrı Demirel Arabacı, proje hakkında değerlendirme yaptı.



Çocuk Sokağı projesi çocukların çözüm üretme yeteneği kazanmalarını da hedefliyor.



Eğitimler tamamlandıktan sonra Çocuk Sokağı'nın tasarımına geçilecek. Tasarımın tamamlanmasının ardından da Nilüfer'deki bir sokak trafiğe kapatılarak çocukların istediği şekilde düzenlenecek. Çocuklar da kendi tasarladıkları sokakta gönüllerince oyun oynayabilecek. - BURSA