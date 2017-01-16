Minikler Başkan Amcalarını Ziyaret Etti

Özgecan Arslan Kadın Dayanışma Evinin minikleri Başkan Amcalarını ziyaret etti. Başkan Amca minikleri anneleri ile birlikte makamında kabul etti.



Nazilli Belediyesi Özgecan Kadın Dayanışma Evinde Anaokulu hizmeti alan 4-5 yaş arasındaki minikler Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Minikler anneleri ile birlikte geldikleri ziyaretlerinde Başkan Haluk Alıcık'a Özgecan Kadın Dayanışma evinde neler yaptıklarını anlatırlarken, anneler de memnuniyetlerini dile getirdiler.



Hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki gurup halinde eğitim ve bakım hizmetinin verildiği Kadın Dayanışma Evinde maddi olanaksızlıklar yüzünden Anaokuluna gönderilemeyen çocuklar ve bunun yanı sıra dışarıda işleri olan annelerin çocuklarına saatlik bakım hizmeti verildiğini ifade eden Alıcık "Kadın dayanışma evini kurarken hem kadınlarımızın hem de çocuklarımızın yararlanmasını istedik. Sorunların çözümü ve aynı paydada buluşmak üzere kurduğumuz ve kadınlara sosyal, ekonomik ve sağlık anlamında destek sunabilmek amacıyla yola çıktığımız bu dayanışma evinde kadınların kişisel gelişimlerini artırması, el sanatlarına olan ilgi ve ekonomiye katkı sağlanması için çeşitli eğitimler ve çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Belediyemiz personelince hizmet verilen Nazilli Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Dayanışma evinden tüm Nazillili bayanlarımızın yararlanmasını diliyorum. Tabiki de çocuklarımızın da. Binamızın şu an tek sorunu var o da kışın ısınmakta zorluk çekiliyor. Ama önümüzdeki günlerde burasıyla ilgili bu sorun da çözümlenecek. Bina tamamen doğalgaz ile ısıtılacak" diye konuştu. - AYDIN