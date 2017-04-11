Minikler Atık Malzemelere Kuklalarla Hayat Verdi

İzmir'de atık malzemeleri kullanan 3. ve 4. sınıf minikler, oluşturdukları kuklalarla kaplumbağa ile tavşan oyununa hayat verdi.



İzmir'de eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri, etkinlikler kapsamında atık malzemeleri bir araya getirdi. Minikler, daha sonrada malzemelerden kuklalar yaptı. Minikler, bu kuklaları ise daha sonra kaplumbağa ve tavşan oyununda kullandı. Öğrenciler, hep birlikte neşeli dakikalar geçirirken, TED İzmir Kolejinin öğrencileri daha sonrada bu çalışmaları konferans salonunda veli ve öğretmenlerin beğenisine sundu. Emeği geçen miniklere okul yönetimi tarafından başarı belgesi de verildi. Çalışmaların, miniklerin dil gelişimine, paylaşmasına, ses tonununu kullanmasına ve beden dilini kullanabilme konularında katkı sağladığı belirtildi. - İZMİR