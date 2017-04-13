Minikler Ankara'da Tarihi Alanları Gezdi, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İzmir'de öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri, Ankara'ya yapılan gezide Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna tanıklık eden tarihi yapıları gezme fırsatı buldu.



İzmir'de eğitim gören 5. sınıf öğrencileri, gezi ziyaretleri kapsamında önce Afyon Dumlupınar Şehitliğine gitti. Burada şehitlikleri ziyaret eden öğrenciler, ardından da Ankara'daki ören yerleri gezildi. Minikler öğretmenleri eşliğinde, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasını da inceledi. Öğrenciler, meclis binalarını gezerken yapılan bilgilendirmeler ile tarihe yolculuk yaptı. Ardından Anıtkabir'de TED İzmir Koleji adına düzenlenen resmi tören ile Ulu Önder huzuruna çıkan öğrenciler, programda duygu dolu anlar yaşadı. Resmi törenin ardından okul adına ziyaretçi defteri imzalandıç



Öğrenciler, törenin ardından da Atatürk Orman Çiftliğini ve Atatürk Evini gezdikten sonra Feza Gürsey Bilim Merkezinde değişik alanlarda deney uygulamalarının yapıldığı sunumlara katıldı. - İZMİR