Minikler 23 Nisan'ı "ESKİMO Kasabası"Nda Kutladı

Açıldığı günden bu yana ev sahipliği yaptığı etkinliklerle her yaştan ziyaretçi ağırlayan Optimum AVM, bu kez Kuzey Kutbu'nda yaşayan eskimoların renkli dünyasını, Adanalı çocuklarla buluşturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen "Eskimo Kasabası" etkinliğinde minikler, yaşadığımız coğrafyaya son derece uzak; kar ve buz içinde yaşam süren Eskimoların sıra dışı dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Optimum AVM'nin etkinlik alanında kurulan kasabada çocuklar, Eskimoların yaşadığı bölgeye özgü aktiviteler ile eğlencenin tadını çıkardı. Eskimoların giydiği panço kostümleri ile kendilerini eğlencenin atmosferine kaptıran minikler; buzlu seksek, balık tutma, buz kaydırağı, kayak gibi birbirinden güzel aktivitelere katılarak, gönüllerince eğlendi. İglonun içinde çizgi film izleyip, şarkılar söyleyen çocuklar, 23 Nisan'ı farklı bir eğlence deneyimiyle kutladı. Aileler de çocuklarının Eskimo kostümleriyle fotoğrafını çekerek, anı ölümsüzleştirdi.