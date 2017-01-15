Minik Zeynep Valilik Konutunu Gezdi

Adıyaman'da Vali Abdullah Erin'e mektup yazarak, valilik konutunu merak ettiğini ve gezmek istediğini ileten ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Zeynep İşler'in isteği yerine getirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, kendisine mektupla talebini ileten Tekel 75. Yıl İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Elif Zeynep İşler'in isteğini geri çevirmedi.



Özel Kalem Müdürüne talimat veren Erin, Elif Zeynep'i araçla evinden aldırarak, valilik konutuna getirtti.



Elif Zeynep'i, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan valilik konutuna gelişinde Vali Erin'in eşi Gülhan Erin karşıladı.



Konuğuyla yakından ilgilenen Gülhan Erin, Elif Zeynep'e konutu gezdirdi, çeşitli ikramlarda bulundu.



Gülhan Erin, sohbet edip dersleri ve hedefleriyle ilgili bilgi aldı.



Acil tıp teknisyeni olmak isteyen Elif Zeynep'e, ziyaretinde satranç takımı, kitap seti, oyuncak hediye eden Gülhan Erin, çocukların isteklerini geri çevirmemeye gayret ettiklerini belirterek, "Çocuklarımız bizim istikbalimiz, yarınımız ve geleceğimizdir. Bugün minik kızımızın gözlerine mutluluğun ışığını katabilmişsek, bir nebze de olsa mutlu edebilmişsek, kendisine neşe ve sevinç kaynağı olabilmişsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.



Elif Zeynep İşler, Erin'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.