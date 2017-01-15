Minik Zabıtalara Eğitim Verildi

Şahinbey Belediyesince, Minik Zabıtalar Görev Başında Projesi kapsamında ilçedeki okullardan seçilen öğrencilerden kurulu minik zabıta ekibine eğitim verildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Minik Zabıtalar Görev Başında Projesi'ne daha önce okul kantinlerini denetleyen 8 öğrencinin yanı sıra 58 ilkokuldan idarece belirlenen 225 öğrenci de eklendi. Minik zabıtalara proje kapsamında belediye hizmet binasında zabıtaların görevleri ve yetkileriyle ilgili bilgi aktarıldı.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki seminerde, herkesin çevreye ve kurallara duyarlı olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Denetim ve sorumluluk bilinci, insanın mesuliyetini anlaması gerçekten çok önemli. Çocukların temizlik konusunda bildiğini bazı büyükler bilmiyor. Bazı insanlar yolda arabalarıyla giderken arabalarının camlarını açıp ellerindeki çöpleri yola atıyor. Birilerinin yolların çöplük olmadığını onlara anlatması lazım. Anlamıyorsa da gereğini yapmamız lazım. Bu konuda minik zabıtalara, gençlere ve çocuklara güveniyorum çünkü çocuklar, neler yapılıp neler yapılmayacağını çok daha iyi biliyor."



Seminere, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve belediye zabıtaları da katıldı.