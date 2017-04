Minik Yusuf'un Ölümüne Neden Olanlar Adliyeye Sevk Edildi

ADANA'da 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın hayatını kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri, adliyeye sevk edildi.



Olay, geçen çarşamba günü merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Can ve Bülbül aileleri, barışmak için bir araya geldiklerinde yine kavga çıktı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada tesadüfin sokakta oynayan Yusuf Atmaca ile 43 yaşındaki Hasan Can ve 67 yaşındaki Sabri Bülbül yaralandı. Götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Atmaca, gözyaşları arasında topağa verilirken, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Sabri Bülbül ile Ensari, Murat Can ve Emre Bektaş gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemi altında götürüldükleri sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. - Adana