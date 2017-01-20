Minik Yüreklerin Keman Konseri Büyüledi

Salihli Belediyesi Kültür Sanat Kursları arasında yer alan keman kursu öğrencilerinin sunduğu "Küçük Ellerden Büyük Konser "adlı dinleti büyük beğeni topladı.



Salihli Belediyesi keman kursu eğitmeni Coşkun Kandaş yönetiminde bu yıl ilk kez açılan ve çalışmalarını sürdüren küçük kemancılar, üç ay gibi kısa bir süre sonunda konser verdi. Kipa Alışveriş Merkezi'nde verilen konserde Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserlerini seslendiren minik kemancılar izleyicilerden büyük alkış aldı. Konsere, Salihli Belediyesi müzik kurslarından ve korolarından yetişmiş sanatçılar da destek verdi. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye Daire müdürleri, öğrenci velileri ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser sonunda bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Bu konser, insanımıza imkan tanındığında neleri başarabildiğinin en güzel örneğidir. Kısa bir süre önce başlayan keman kursu öğrencilerimizi bugün böyle muhteşem bir konserle sahnede görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Salihli Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kurslar açarak onlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şu anda on üç kursumuzda yaklaşık 850 kursiyerimiz vardır. Bu akşamki konserde emeği geçen çocuklarımızı, onları yetiştiren anne, baba ve öğretmenlerini, keman eğitmenimiz Coşkun Kandaş'ı ve katkı sağlayan müzisyenlerimizi kutluyor, bu tür etkinliklerde bizlere kapılarını açan Kipa Aile Kulübüne teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Yardımcısı Karaoğlu, Keman eğitmeni Coşkun Kandaş'a çiçek takdim ederek tüm kursiyerlere başarı belgelerini verdi. - MANİSA