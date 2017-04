Minik Yüreklerin "Hikaye Kahramanı" Oldu

TURAN KAZAK - Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulunda teknisyen olarak görev yapan Ahmet Baş (33), her ay maaşının bir bölümünden ayırdığı parayla aldığı hikaye kitaplarını köy köy dolaşıp öğrencilerin okuması için hediye ediyor.



Çocukluğunun 7 yılını yetiştirme yurdunda geçiren ve o yıllarda kendisine en iyi arkadaş olarak hikaye kitaplarını gören Baş, kendi imkanları ile kitapları köy çocukları ile buluşturuyor.



Şu ana kadar 13 köy okulundan yüzlerce öğrenciye ulaşan ve öğrencilerin adeta hikaye kahramanı olan Baş, en büyük hobisi olarak gördüğü kitap kampanyası ile daha fazla sayıda köyde çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.



Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirme yurdunda kaldığı dönemi unutamadığını ve o günlerde en iyi dostlarının hikaye kitapları olduğunu söyledi.



"Gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorum"



Çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Baş, şöyle devam etti:



"Öğrencilik yıllarımda bize verilen en küçük hediyenin bile çok büyük anlamı vardı. O günleri geride bıraktım ve şu an bir işte çalışıyorum. Boş zamanlarımda hikaye kitapları alıp biriktiriyorum ve imkanım doğrultusunda köy okullarına gidip öğrencilere tek tek ulaştırıyorum. Kendimi en iyi hissettiğim an çocuklarla beraber olduğum zamandır. Kitapları verdiğim zaman onların sevincini görünce dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum. Kitapları okuduklarını görünce gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorum. Bu da beni çok huzurlu ediyor."



Baş, kampanyayı sosyal medya paylaşımından görenlerin de köy çocuklarına ulaştırmak için kendisine kitap teslim ettiğini, bu sayede daha fazla çocuğa ulaşma imkanı bulduğunu ifade etti.



"Okulumuzda kütüphane yok"



Kargın Şehit Cumali Çağlar Ortaokulu Müdürü Yıldız US ise çocukların kitap okuması için yürütülen çalışmayı çok anlamlı bulduğunu vurguladı.



Görev yaptığı okulun köyde olmasından dolayı eksikliklerin bulunduğunu aktaran Us, şunları kaydetti:



"Bu çocukların her şeye ihtiyacı var. Biz kendi çabalarımızla burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu tür sosyal projeler de bizi çok olumlu yönde etkiliyor. Ahmet Baş'ın bu konuda gayreti çok anlamlı. Çok güzel bir çalışma yürütüyor. Kitap okumak gerçekten çok önemli. Okulumuzda kütüphane yok. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir kütüphane kurulması için hazırlıklarımız devam ediyor. Ahmet Bey'in bu kitap kampanyası bize destek oldu."



Öğrencilerden Sudenaz Coşkun (10) ise kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, "Bugün bize kitap dağıtıldı. Çok mutlu oldum. Hediye edilen bu kitapları keyifle okuyacağım." dedi.