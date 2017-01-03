Minik Yüreklerden Halepli Çocuklara Bisküvi ve Çikolata

Tunceli'deki yardım kampanyasına katılan çocuklar, Halepli çocuklara gönderilmek üzere harçlıklarını biriktirip aldıkları bisküvi ve çikolatalar ile çizdikleri resimleri bir koliye yerleştirip ilgililere teslim etti.



Kentte, AK Parti Tunceli İl Başkanlığınca Halepliler için başlatılan yardım kampanyasına, engelliler yararına faaliyet gösteren Tunceli Özel Eğitim Derneğinin üyeleri de destek verdi.



Küçük yaştaki engelli öğrenciler de haçlıklarını biriktirerek aldıkları bisküvi ve çikolatalar ile çizdikleri doğa resimlerini bir koliye koyarak Halepli çocuklara gönderilmek üzere dernek aracılığıyla yardımların toplandığı büroya teslim etti.



Koliyi açan görevliler, bisküvi ile çikolataların yanı sıra engelli çocukların Halepli yaşıtlarına moral olması amacıyla çocukların çizdiği savaşı içermeyen konuların ele alındığı resimleri görünce duygulandı.



AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcısı ve Engelli Koordinasyon Birim Başkanı Orhan Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımın boyutundan ziyade amacının çok anlamlı olduğunu söyleyerek desteklerinden ötürü Tunceli Özel Eğitim Derneği Başkanı Necla Ergün ve dernek üyelerine teşekkür etti.



Çiçek, engelli çocukların duyarlılığına işaret ederek şunları söyledi:



"Engelli kardeşlerimiz de kampanyamıza destek oldu. Kendi çizdikleri resimleri ve kendi harçlıklarıyla aldıkları malzemeleri Halepli kardeşlerine yollamamızı istediler. Onlara umut olabilmek için kendi yaptıkları resimleri yolluyorlar. Bu gerçekten çok anlamlı. Kendilerine bu duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederim."



Toplanan yardımların Haleplilere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderileceği belirtildi.