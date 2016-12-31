Gergedan Yapım'ın kurucuları Cengiz Şahin ve Hakan Yılmaz'dan "Yıldızlar Akademisi" ve "Minik Yıldızlar Akademisi" oyunculuk atölyeleri güçlü eğitmenlerle başlıyor.



"Akademi'nin yıldızı kim olacak? "Yıldızlar Akademisi" finalinde yıldızlarına, oyunculuğu seçip prodüksiyonlarımızda rol alma şansını sunuyor.



Buyursunlar...



Yetişkinlere; sahneye çıkmak yerine sahneye inmeyi hedefleyen, ayakları yere basan, gerçekçi yöntemle oyunculuk eğitimi.. Tek hedefi oyunculuk olmayan, sosyal yaşamdaki sahnede ego, stres vs. ile yer edinme savaşlarına "oyun"un gücüyle cevap verebileceğiniz kaliteli bir eğitim sizinle..



Çocuklara; özgüveni ve sosyalliği oyun'la birlikte aşılamayı hedefleyen, erken yaşta dramayla tanışmanın gücünü görün. Drama bildiğinin aksine sadece sanatçı olmak için diil iç disiplinimiz ve hayata, ilişkilere güçlü bir giriş içindir.



Akademi; yetişkinler atölyesinde temel oyunculuk eğitimi "Aygün Hiçyılmaz ve workshop çalışmalarında Hakan Yılmaz ile yol alırken, minik yıldızlar akademisinde drama atölyesinde Ladin Avşar ile çalışmalar 2 ocak tarihinde başlıyor. Kaç yaşında olursanız ve hangi meslekte olursanız olun "oyun" ruhundan uzak kalmayın.



Birlikte oynamak için bekliyoruz. Sahne senin!"