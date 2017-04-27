Minik Yetenekler Yarıştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Minik Yetenekler Yarışıyor" adlı etkinlik tamamlandı. 4-7 yaş aralığındaki 28 miniğin performansı göz doldurdu.



Etkinlik için, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezine 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından Nisan ayına kadar gelen bin 800 öğrenci arasından 125 kişi seçildi.



Bu öğrenciler arasından da 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılan elemeyle finalistler belirlenirken final etkinliğine kalan 28 minik öğrenci zorlu parkuru geçmek için büyük çaba gösterdi. Final yarışmaları sonucu sportif hareketleri en doğru ve en hızlı şekilde tamamlayan öğrenciler derecelendirildi.



Öğrenciler ödüllendirildi



Minik Yetenekler Yarışıyor etkinliğine katılan miniklerin tamamına katılım belgesi verilmesinin yanı sıra satranç takımı, boyama kitabı ve resim kalemleri hediye edildi.



Ayrıca her iki kategoride ilk üçe giren miniklere derecelerini gösteren belgelerinin verilmesinin yanı sıra Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezindeki yaz eğitiminde profesyonel modül eğitimi programına girmeye hak kazanmış oldu.



Öğrencilere hediyelerini Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay verirken, Mumcu ve Gençay öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.



Merkezin daha büyüğü açılacak



Burada açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinden 2 yılda 8 bini aşkın çocuğun yararlandığını belirtti. Mumcu, söz konusu merkezin daha kapsamlısını Battalgazi ilçesi sınırlarında bulunan Kernek Külliyesinde hizmete açmak için çalışma yaptıklarının müjdesini de verdi. - MALATYA