Minik Yazarların İlk Eseri Çıktı

Alişuuri İlkokulu öğrencilerinden 20 minik yazarın ilk eserleri Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın desteğiyle basıldı. Minik yazarlar, Başkan Yücel'e kitaplarını imzalayarak hediye etti.



Alişuuri İlkokulu 2-D sınıfı öğretmeni Halise Er'in proje koordinatörlüğünü yaptığı ve Karesi Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen 'Küçük Kalemlerde Büyüyen Hayaller' projesi kapsamında 20 minik yazar, yazdıkları ve içerisinde çizdikleri resimlerin de bulunduğu birbirinden güzel hikaye kitaplarını imzalayarak Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a hediye etti.



Karesi Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Alişuuri İlkokulu ve Naciye Kabakçı Anaokulu işbirliğiyle hayata geçirilen proje ile ilgili açıklama yapan öğretmen Halise Er, "Projemizi bir yıl önce başlattık. Öğrencilerimiz kendi hayalleri ile kendi hikayelerini yazdı. Çocuklarımız da çok mutlu oldular. Bu tür etkinlikler onları yazmaya teşvik ediyor" dedi.



Proje karşısında heyecanlandığını belirten Başkan Yücel Yılmaz ise emeği geçenlere, çocuklara ve velilere teşekkür etti.



Minik yazarların kendi hayal dünyalarında özenle yazdıkları hikayeleri kitaplaştırmaktan çok mutlu ve memnun olduklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, "Minik yazarlarımızın çabaları karşısında büyük hayranlık duyduk. Çocuklarımızın kendi iç dünyasını yansıtması ve bu yaşta yazabiliyor olması müthiş bir şey. Her anlamda onların hayal dünyalarının bizlere faydalı olacağı kanaatindeyim. Yazarlığa ilk adımı atan minikler, öyle eserler ortaya koyabilir ve bize yol haritası çizebilirler. Çocuklarımız çok güzel, ben onlardan umutluyum" dedi.



Çocuklar sonrasında ise imzaladıkları kitaplarını Başkan Yılmaz'a hediye etti. - BALIKESİR