Minik Virtüozlardan Resital

Seyhan Belediyesi'nin desteği ve Eğitimci Filiz Bahadırlı'nın organizesinde üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla konser düzenlendi.



Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki konserde yaşları 5 ile 17 arasında değişen onlarca çocuk, Öğretmen Filiz Bahadırlı'nın yönetiminde izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Filiz Bahadırlı, öğrencilerinin "Londra Müzik Akademisi" piyano bölümü sınavına hazırlandığını ve her yıl olduğu gibi bu yılda büyük başarılar elde edeceklerini söyledi.



Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Filiz Bahadırlı'ya teşekkür etti. Çocukların ve gençlerin yeteneklerinin sergilenmesi için yapılacak tüm etkinlikleri desteklediklerini belirten Karalar, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacaklarını söyledi. Karalar, "Bugün burada çok önemli ve anlamlı bir konser veriliyor. Biz Seyhan Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız. Gençlerin ve çocukların içlerindeki yetenekleri dışa sunabilmeleri içinde her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Ben buradan Başta Filiz hocam olmak üzere geceye emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ADANA