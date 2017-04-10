Minik ve Yıldız Karateciler Antalya'da Buluşuyor

Türk karatesinin geleceğini teslim edeceği minik ve yıldız karateciler, 11-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası için Antalya'da bir araya geliyor.



Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Minikler - Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 11-15 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek. Daima Otel'de gerçekleştirilecek şampiyonada, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu sporcular mücadele verecek.



Organizasyonda müsabakalar, kata ve kumite branşlarında yapılacak. Katada 14 ferdi, 6 takım; kumitede ise 49 ferdi dalda madalya sahiplerini bulacak.



15 Nisan Cumartesi günü sona erecek şampiyonanın ilk gününde 2008 ve 2009 doğumlu isimler kata ve takım katada mücadele ederken 2003 doğumlu sporcular ise ferdi kata ve kumite müsabakaları için tatamiye inecek.



Esat Delihasan: "Geleceğimizi çocuklara emanet edeceğiz"



Altyapıya büyük önem verdiklerini ifade eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "Dünya karatesinde söz sahibi bir ülkeyiz. Bunu da alt yapıya verdiğimiz önem sayesinde başardık. Çocuklarımızı önemsiyoruz çünkü onlar Türk sporunun ve karatesinin geleceğidir. Antalya'da tatamiye çıkacak olan tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL