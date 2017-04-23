Minik Validen "Şehit Ömer Halisdemir Köşesi" Yapılsın Talimatı
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Tuba Uzun’a teslim etti.
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Tuba Uzun'a teslim etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Tuba Uzun, sınıf öğretmeni ve annesiyle Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Tuba Uzun, temsili olarak valilik koltuğuna oturdu.
Minik Vali Uzun, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü arayarak, Şehit Ömer Halisdemir İlk ve Ortaokulu'na Şehit Ömer Halisdemir köşesi ve okula çeşme yapılması talimatını verdi.
Kentteki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda yapılan sunum ve gösterilerle devam etti. - KAHRAMANMARAŞ