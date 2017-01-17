Minik tiyatroseverlere Zorlu Çocuk Tiyatrosu'ndan sömestr eğlencesi,

Müzikli-danslı çocuk oyunu "Karlar Ülkesi" 7-8-14-15-30-31 Ocak, "Lunapark Gezegeni" ise 21-22-25-26-27-28-29 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenecek. Karlar Ülkesi oyunu ayrıca 30-31 Ocak tarihlerinde Kadıköy Sahne'de minik izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Mehmet Zorlu Vakfı tarafından, çocuklara tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Zorlu Çocuk Tiyatrosu, "Karlar Ülkesi" ve "Lunapark Gezegeni" oyunu ile çocukların karşısına çıkmaya devam ediyor.

Karlar Ülkesi ile gerçeğe dönüşen hayal dünyası

Gaye Cankaya'nın yönettiği, Özlem Saraç tarafından Hans Christian Andersen'in "Karlar Kraliçesi" masalından yola çıkılarak yazılan müzikli-danslı çocuk oyunu Karlar Ülkesi, çocuklara dostluğun önemini anlatırken doğa sevgisi de aşılıyor.

4 yaş ve üzeri seyircisine perdelerini açan oyun, her mevsimin kendine özgü dokusunu tüm renkleriyle sergilerken, çocukların yaşadıkları dünyayı anlamasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Müzik, dans gibi farklı sanat dallarını bünyesinde barındıran oyunda rol alan profesyonel oyuncu ve dansçılar, çocuklara sınırsız bir hayal dünyasının kapılarını açıyor.

Lunapark Gezegeni ile çocuklar hayallerine hayat verecek

Zorlu Holding'in "Hayallerine Hayat Ver" kampanyasının devamı kapsamında dördüncü sınıf öğrencisi Çağrı Berat'ın hayal dünyası ile zenginleştirilen çocuk oyunu "Lunapark Gezegeni", çocuklara hayal kurmanın ne kadar da önemli olduğunu anlatıyor. Serdar Saatman'ın yazdığı ve Gaye Cankaya'nın yönettiği Lunapark Gezegeni, 4 yaş ve üzeri çocukların eğlenceli ve coşkulu bir zaman geçirmelerini sağlıyor. Müzikal bir atmosferde sahnelenen Lunapark Gezegeni, çocukları sanatın eşsiz güzellikleriyle buluştururken öğretici birçok mesajı da içinde barındırıyor.