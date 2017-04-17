Minik Sporcuların Madalya Sevinci
Konak Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ’İlkokullar Arası Bebestad Atletizm Oyunları’ büyük heyecana sahne oldu.
Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'İlkokullar Arası Bebestad Atletizm Oyunları' büyük heyecana sahne oldu.
Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'İlkokullar Arası Bebestad Atletizm Oyunları' görkemli bir törenle son buldu. Geçtiğimiz hafta ilk etabı gerçekleşen müsabakaların ikinci etabının final yarışmaları Konak Belediyesi Toros Spor Tesisleri'nde yapıldı. Şampiyonaya 18 okuldan toplam 360 minik sporcu katıldı. 7-8 ve 9-10 yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda öğrenciler özel hazırlanan parkurda büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Pistte ter döken miniklere aileleri yalnız bırakmadı. Anne ve babalar çocuklarına saha kenarından destek oldu.
Zorlu parkurda ter döktüler
Kızlı, erkekli takımlar halinde yarışan minikler özel olarak hazırlanan parkurdaki engelleri bir bir aşarak dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurda birincilik için mücadele eden minik sporcular müsabakalar sonunda kupalarını düzenlenen törenle aldı. Kupa şölenine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın yanı sıra Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aksu, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Sorumlusu ve Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Fikret Çetinkaya, Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu Gürsel Özyurt, Galatasaray Atletizm Şube Sorumlusu Şükrü Çaprazlı, Beşiktaş Atletizm Şube Sorumlusu Ömer Aras, Enka Spor Kulübü Müdürü Ayşegül Baklacı, Enka Spor Atletizm Baş Antrenörü Cahit Yüksel, Konak Halk Eğitim Müdürü Yasin Öztürk ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu'nun da aralarında yer aldığı kalabalık bir davetli gurubu katıldı.
Minik jimnastikçiler renk kattı
Büyük çekişmeye sahne olan şampiyonada 7-8 yaş kategorilerinde rakiplerini geride bırakan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu birincilik kupasını kazanırken, Seyfi Gülmezoğlu İlkokulu ikinci, Ali Fuat Cebesoy İlkokulu üçüncü oldu. 9-10 yaş kategorisinde ise topladığı puanlarla ilk sırayı Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri aldı. İkinciliği Esentepe İlkokulu alırken üçüncülüğü ise Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencileri kupa kazandı. Şampiyon okulların öğrencilerine madalya ve kupalarını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, konuk takımların yöneticileri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları tarafından verildi. Tören öncesi Konak Belediyesi Spor Okulları jimnastik ve dans gurubunun gösterisi de törene renk kattı.
"Atamıza borcumuz var"
Şampiyonanın yapıldığı Toros Spor Tesisi'nde düzenlenen ödül töreninde ev sahibi olarak konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, minik sporcuları kutlayarak, başarılar diledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın tek çocuk bayramı olduğunu kaydederek, "Sağlıklı bir vücut için öncelikle spor yapmak önemli. Sağlıklı ve sporla disipline olmanızı istiyoruz. Bizim Büyük Atatürk'e borcumuz var. Bu Cumhuriyet'i yaşatma sözümüz var. Bu sözü hep birlikte yerine getirme kararlılığındayız. Sizlerin, öğretmenlerin çabalarını kutluyorum ve bu çabaları çok değerli buluyoruz. Bu çabalar Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacaktır. Sizin başarılarınız için elimizden gelen gayreti vermeye hazırız" diye konuştu.
Bayramı doyasıya yaşadılar
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu da çocukları kutlayarak aklı hür, fikri hür nesiller olarak Cumhuriyeti ilelebet payidar yaşatacaklarına inandığını, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine taşımak içinde gençlerin kültürle, sporla ve sanatla yetişmesi gerektiğini söyleyerek Başkan Pekdaş'a destekleri için teşekkür etti. Kulüplerin temsilcileri de Başkan Pekdaş'a günün anısına kulüplerinin formasını hediye etti. Konuşmaların ardından konuklar takımların sporcularına madalyalarını ve kupalarını armağan etti.
Şampiyon kupasını aldı
Törende Konak Belediyesi'nce geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 'İlkokullar Arası Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlara kupaları verildi. Turnuvada kızlar kategorisinde Kocatepe Mehmet Lütfiye Dönmez birinci olurken, Başöğretmen İlkokulu ikinci, Mustafa Kemal İlkokulu Üçüncü ve Kıbrıs Şehitleri İlkokulu dördüncü oldu. Erkeklerde ise; Gazi Osman Paşa İlkokulu birinci oldu. Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu ikinci, 80. Yıl İlkokulu üçüncü, Baş Öğretmen İlkokulu öğrencileri de dördüncülük kupasının sahibi oldu. Şölen alanına dönen sahada çocuklar tören sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya yaşadı. Konak Belediyesi de pamuk şeker, macun, meyve suyu, kek ve dondurma ikramında bulundu. - İZMİR