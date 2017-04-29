Minik Sincaplar

MİNİK SİNCAPLAR etkinliği 2017-04-29 15: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Minik Sincaplar

MİNİK SİNCAPLAR etkinliği 2017-04-29 15: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bayrampaşa

Mekan : Bayrampaşa Yücel Çakmaklı Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 68 (Kaymakamlık Binası Girişi) Bayrampaşa

Başlangıç Saati : 29.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00

Kategori : MİNİK SİNCAPLAR

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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