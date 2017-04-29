Minik Sincaplar
MİNİK SİNCAPLAR etkinliği 2017-04-29 15: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
MİNİK SİNCAPLAR etkinliği 2017-04-29 15: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bayrampaşa
Mekan : Bayrampaşa Yücel Çakmaklı Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 68 (Kaymakamlık Binası Girişi) Bayrampaşa
Başlangıç Saati : 29.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00
Kategori : MİNİK SİNCAPLAR
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io