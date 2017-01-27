Minik Şeflerle Pizza (8-12 Yaş)

USLA'nın "Minik Şeflerle Pizza" adlı workshop etkinliğinde çocuklar yaratıcılıklarını geliştirecekler.



"Her çocuk bir şeyler yoğurmayı sever. Çocuklarınızın yaratıcılıklarını geliştirirken kendi pizzalarını kendileri yapmalarını ve şeflerimizle keyifli vakit geçirmelerini isterseniz, minik şeflerimizi "Pizza Workshop"umuza bekleriz."



*Bu workshop minik misafirlerin katılımı içindir ve 2 kişilik paylaşımlı istasyonlarda yapılmaktadır.



Neler Öğreneceksiniz ?



Hamur yapımı



İnce hamur pizza yapımı