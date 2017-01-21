USLA'nın "Minik Şeflerle Hamburger" adlı workshop etkinliğinde çocuklarınızla birlikte USLA mutfağında birbirinden lezzetli yiyecekleri hazırlamanın keyfini çıkarın.



"Çocukla çocuk olun! Biz öyle yapıyoruz ve birlikte enfes hamburgerler yapmaya hazırlanıyoruz. Onlara yemesi ve eğlencesi, siz değerli ebeveynlerimize ise keyifle izlemesi kalıyor."



*Bu workshop minik misafirlerin katılımı içindir ve 2 kişilik paylaşımlı istasyonlarda yapılmaktadır.



Neler Öğreneceksiniz?



Burger ekmeği



Köfte yapımı



Sos yapımı