Özlem Özyurt eğitmenliğinde gerçekleşecek olan "Minik Şefler Yılbaşı Hazırlığında" workshop'u, 24 Aralık'ta CreAtolye'de...



"Yılbaşı temalı tarçınlı kurabiyeler tasarlıyor, üşümeyen Kardan Adam yapıyoruz! Kış kapımız çalarken, bir yandan da yaklaşan yeni yıla tatlı lezzetlerle 'Merhaba" demek için miniklerle mutfaktayız! Yapımı kolay, yemesi lezzetli yeni yıl temalı tarçınlı kurabiyeler, Noel Baba ve hiç üşümeyen bir Kardan Adam yapacağız. Mutfak Eğitmenimiz ve Yazar Özlem Özyurt ile gerçekleşecek atölyemizde, genç şeflerle hikaye eşliğinde yapacağımız kurabiyelerle yeni yıla tatlı lezzetlerle girmenin keyfini yaşayacağız."



Yaş Grubu: 5-12



Eğitmen: Özlem Özyurt



Özlem Özyurt



Milliyet Sanat Dergisi'nde çeviri ve derleme haberleri; Varlık Dergisi ve www.altzine.net internet sitesinde öyküleri yayımlandı. Mario Levi, Murat Gülsoy, Semih Gümüş ve Sema Kaygusuz'un yaratıcı yazarlık atölyelerine katıldı. "80'lerde Çocuk Olmak", "90'lar Kitabı", "Bozcaada Öyküleri", "Cunda Öyküleri" ve "Aşk Öyküleri" adlı derlemelerde öyküleri yer aldı. Yazarın "Bir Şehir Varmış, Bir Şehir Yokmuş" adlı bir öykü kitabı ve İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış "Ekmek Arası Çikolata" adlı bir çocuk romanı bulunuyor. Özyurt, çocuklar içi kurabiyeler ve pastalar tasarlayarak, minik açşılarla buluşmaya devam ediyor.