Minik Savcının İlk Talimatı Küçük Yaştaki Çocukların Çalıştırılmaması Oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bodrum’da bulunan Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman’ı makamında ziyaret etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bodrum'da bulunan Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Başsavcı koltuğuna oturan öğrencinin ilk talimatı küçük yaşta çocukları çalıştıranlara ceza kestirilmesi oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir gurup öğrenci Bodrum Başsavcısı Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Savcılık cübbesini giyerek Başsavcılık Makamına oturan okul temsilcisi 7. sınıf öğrencisi Egehan Uslu; Başsavcı Duman'ın "Bodrum Başsavcısı olsan ne yapılmasını isterdin" sorusu üzerine, "Polisi ve Belediye Zabıtasını arayarak çocuk isçi çalıştırılmasının ve dilencilik yapmalarının önlenmesini, hepsinin okullu olmasının sağlanmasını isterdim" seklinde yanıt verdi.
Ziyarete gelen öğrencilerin bayramını kutlayan Başsavcı Duman, derslerinde basari dileyerek, her birine ayrı ayrı cübbe giydirip sohbet etti. Çocuklara hediyeler veren Başsavcı Duman Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı. - MUĞLA