Minik Rüzgar'ı Bebek Koltuğu Kurtardı

ANTALYA'da takla atan hafif ticari aracın arka koltuğundaki 1.5 aylık Rüzgar Horoçoğlu'nu, bebek koltuğu kurtardı.



Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 07 BKV 88 plakalı hafif ticari araçla yeni doğum yapmış akrabalarını ziyarete giden Kurtuluş Horozoğlu, kavşağa girdiği sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, yan yoldan kavşak sistemine giren Sevcan Yazgan yönetimindeki 07 SY 475 plakalı otomobile çarparak orta refüje çıkardı. Ardından önce Bayram Kılınç'ın park halindeki 07 MFA 32 plakalı otomobiline, sonrasında 07 HLH 95 plakalı kamyonete çarpan kamyonet takla attı.



Hafif ticari araç sürücüsü Kurtuluş Horoçoğlu ile eşi Fatma Horozoğlu çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, aracın arkasında bebek koltuğunda oturan 1.5 yaşındaki Rüzgar Horozoğlu kazayı yara almadan atlattı. Minik Rüzgar'ı otomobilden çıkartan vatandaşlar, sakinleşmesi için ona balon verdi. Burnu bile kanamadan kurtulan minik Rüzgar'ı daha sonra gelen amcası kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.



Mahalle sakinleri kazanın olduğu kavşakta yıllardan bu yana sinyalizasyon sistemi olmadığını, ölümlü kazaların da yaşandığını belirterek, imza toplamalarına rağmen adım atılmamasına tepki gösterdi. - Antalya