Minik Ressamlardan 23 Nisan'a Özel Sergi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Salihli Belediyesi Resim Kursu öğrencilerinin Resim Öğretmeni Nilgün Mıdık öncülüğünde hazırlanan özel resim sergisi Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın katıldığı törenle açıldı.



Salihli Belediyesi Kültür Sanat Evi'nde (Himaye-i Etfal) gerçekleştirilen resim sergisi açılış törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.



Serginin açılmasında emek harcayan öğrencilere ve Resim Öğretmeni Nilgün Mıdık'a teşekkür eden Başkan Kayda, "Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Yıl boyunca çocuklarımızın hazırladığı birbirinden güzel eserlerden oluşan sergi açılışına hoş geldiniz. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimize bizler de yol göstererek önderlik ediyoruz. Bu anlamda değerli öğretmenim Nilgün Mıdık'a teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum ve sergi açılışını sizlerin yapmasını istiyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.



Salihli Belediyesi Resim Kursu öğrencilerinin hazırladığı seramik, vitray ve resimlerden oluşan sergiyi çocuklarla birlikte gezen Başkan Kayda, sergide bulunan tüm eserleri çok beğendiği söyledi. Başkan Zeki Kayda, eserleri hazırlayan miniklerle sohbet ederek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. - MANİSA