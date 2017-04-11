Minik Radyocular Ustalarıyla

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Radyo Esenler'in, geleceğin radyocularını yetiştirmek için hayata geçirdiği "Radyoda Çocuk Var!" projesinde eğitim alan minik radyocular, Radyo 7 ve Ülke Radyo'yu ziyaret etti. Radyoculuk mesleğinin tanıtımı, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, Türkçeyi doğru kullanma, medya-okuryazarlığı, kendini ifade etme ve dinleme becerilerinin edinilmesi konularında dersler alan minik radyocular, son derslerini başarılı radyocularla işlediler.

İŞİ USTALARINDAN ÖĞRENİYORLAR

Eda ile Gün Ortası programının deneyimli sunucusu Eda Özdemir ve Ülke Radyo'nun haber sunucusu Huzeyfe Dalmaz'ı ziyaret eden minik radyocular, radyoculuk mesleğine dair merak ettikleri soruları sorarak, meslekle ilgili bilgi aldılar.

FİNAL "BAŞKAN AMCA" İLE

"Radyoda Çocuk Var!" projesi kapsamında eğitim alan minik radyocular, 20 Nisan'da Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu radyoda konuk edecekler ve Başkan amcalarıyla bir röportaj gerçekleştirecekler.

