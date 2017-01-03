Minik Pazarcılar Görev Başında

Yeli Malı Pazarı verilen etkinlikte öğrenciler bir yandan ilk ticari deneyimlerini yaşarken bir yandan da aileleri tarafından hazırlanan enfes yiyecekleri arkadaşlarıyla sosyalleşmenin tadını çıkardı. Ailelerin de büyük emek verdiği etkinlikte minik öğrenciler birbirinden lezzetli ev ürünü yiyeceklerin birbirleriyle paylaştı.

ÖĞRENCİLER ÜŞÜMESİN KAMPANYASINA DESTEK

Pazardan sadece arkadaşları değil, Özel Osmangazi Okulları yöneticileri, eğitim liderleri ve okul personeli de alışveriş yaparak hem Özel Osmangazi Okulları tarafından yürütülen 'Öğrenciler Üşümesin kampanyasına hem de minik öğrencilere destek oldu.