Minik Patenciler Piste Çıkıyor

Artistik Buz Pateni Federasyon Teşvik Yarışması, Ankara'da başladı.



Ankara Bahçelievler Buz Pateni Sarayı'nda iki gün sürecek organizasyona, 5 ila 12 yaş arasında 77 sporcu katılıyor.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü refakatinde Ankara'da yaşayan, koruma ve bakım altındaki yaklaşık 100 çocuğun da izleyeceği organizasyonun ilk gününde C ve D, ikinci gününde ise A ve B kategorisindeki sporcular yarışacak.



Yarışmalar, yarın sona erecek.