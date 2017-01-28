Minik Patenciler Piste Çıkıyor

Artistik Buz Pateni Federasyon Teşvik Yarışması, Ankara'da başladı.

Minik Patenciler Piste Çıkıyor

Artistik Buz Pateni Federasyon Teşvik Yarışması, Ankara'da başladı.

Ankara Bahçelievler Buz Pateni Sarayı'nda iki gün sürecek organizasyona, 5 ila 12 yaş arasında 77 sporcu katılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü refakatinde Ankara'da yaşayan, koruma ve bakım altındaki yaklaşık 100 çocuğun da izleyeceği organizasyonun ilk gününde C ve D, ikinci gününde ise A ve B kategorisindeki sporcular yarışacak.

Yarışmalar, yarın sona erecek.

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Bahçelievler, Politika, Ankara, Saray