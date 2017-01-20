Minik Öğrencilerin Karnesi Kaymakam Feslihan'dan

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler, karnelerini aldı.



İlk dönemin bitmesiyle karnelerini alan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı. Kemer Merkez Anaokulu öğrencilere karnelerini Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan verdi.



Feslihan, daha sonra Çamyuva Mahallesi'ndeki Rukiye Koç Ortaokulu ve Silkar İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere de karnelerini dağıttı.



İki hafta sürecek tatil, 6 Şubat'ta ilk ders zilinin çalmasıyla sona erecek.