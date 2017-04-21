Minik Öğrencilerin Halk Oyunları Başarısı

Halk oyunları gösterilerinde dereceye giren minik öğrenciler ödüllerini Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun elinden aldı.



Esenyurt Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ödül törenine Esenyurt Belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Dereceye giren minik öğrencilere ödüllerini takdim eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Okullarımızda böyle yarışmaların ve eğitimlerin olması geleceğimiz için güzel bir çalışmadır. Bu tarz eğitimler ve yarışmalara katılan öğrenciler kültürümüzü ve adetlerimizi öğreniyor hem de gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynuyor. Dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Onları eğiten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Öğrencilere ödüllerini takdim eden Başkan Kadıoğlu daha sonra Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesini gezerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL