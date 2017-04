Minik Öğrencilerin 23 Nisan Balosu

Bilecik Balahatun Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yapmış oldukları baloyla doyasıya kutladılar.



Bilecik'te bir düğün salonunda yapılan 23 Nisan eğlencelerine Bilecik Balahatun Anaokulu Müdürü Sevim Çalışkan öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada açıklama yapan Okul Müdürü Sevim Çalışkan, dün tatil olması nedeniyle programı bugün yaptıklarını ifade ederek, "Her yıl düzenlenen çocuk balomuzu sadece Balahatun Anaokulu olarak biz yapıyoruz. Okulların hepsinde genelde çocuklar gösteri yapar. Velilerimiz eğlenir, bizler eğleniriz. Balahatun Anaokulu olarak biz bu farklılığımızı da ortaya koyduk. Her yıl çocuklarımızı eğlendiriyoruz. Her yıl velilerle bizim güzel çocuklarımız eğleniyor, balo düzenliyor" dedi.



Okul Müdürünün konuşmasının ardından çocuklar sihirbaz gösterisi ve kukla gösterilerinin ardından palyaçolarla müzikler eşliğinde doyasıya dans ettiler. - BİLECİK