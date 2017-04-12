Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Zin-I Abdullah Aslan Anaokulu öğrencileri, trafik kurallarını polis memurlarından öğrendi.



Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul öncesi öğrencilerine trafik bilincinin kazandırılması amacıyla eğitim veriyor. Eğitim programı kapsamında Trafik Polis Memuru Mesut Sucati tarafından Zin-I Abdullah Anaokulunda eğitim gören 60 minik öğrenciye trafik kuralları ve işaret levhaları hakkında bilgi verildi. Polis memuru Mesut Sucati, öğrencilere trafik dedektif kimliği vererek öğrencilerden, anne ve babalarını trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaları istedi.



Polis Memuru Sucati, Trafik Haftası kapsamında ana okullarda verilen eğitimin ardından eğitimin, ilkokul ve lise düzeyinde ki okullarda süreceğini söyledi. - ADIYAMAN